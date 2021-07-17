صاروخ قابل لإعادة الاستخدام يكمل بنجاح رحلته الأولى في الصين

هبط صاروخ ناقل دون مداري قابل لإعادة الاستخدام، بشكل ناجح في مطار في راية ألكسا بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، خلال مشروع رحلة للعرض والتحقق يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أُطلق الصاروخ الحامل من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي بشمال غربي الصين.

وبحسب وكالة "شينخوا"، كانت رحلته الأولى ناجحة تماما.

ويمكن استخدام الصاروخ الناقل دون المداري القابل لإعادة الاستخدام، الذي طورته شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، في نظام النقل الفضائي.

وعمل نجاح هذه الرحلة على وضع أساس قوي لتطوير النقل الفضائي القابل لإعادة الاستخدام في الصين.