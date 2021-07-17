الدفاع الروسية تشتري صواريخ غير موجهة للطائرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مناقصة لشراء صواريخ طائرات غير موجهة إس-13دي إف بسعر عقد أولي (أقصى) يبلغ 1.9 مليار روبل، حسب بيانات بوابة المشتريات العامة.

يتم الشراء في مزاد مغلق. لا تذكر الوثائق عدد الصواريخ المزمع شراؤها. سيتم التسليم على دفعات - حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

سيتم الإعلان عن نتائج الشراء في 4 أغسطس/أب.

وفقًا ل روس أوبورون إكسبورت، يتم استخدام صواريخ الطائرات غير الموجهة من طراز إس-13 من الطائرات والمروحيات. تصنف هذه الصواريخ على أنها صواريخ جو - أرض وهي مصممة لضرب أنواع مختلفة من الأهداف الأرضية. تم إنشاء عدد من العينات برؤوس حربية مختلفة.