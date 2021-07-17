صحيفة تقيم المقاتلة الروسية الجديدة... صور

في رأيهم، الطائرة التي سيتم عرضها في 20 يوليو/تموز، أصلها مشروع ميغ من العصر السوفيتي.
وتظهر الصور المنشورة سيارة جرار تسحب مقاتلة أو نموذجا لها ملفوفا بغطاء أسود إلى ساحة الانتظار في مطار جوكوفسكي، حيث سيتم افتتاح "ماكس-2021" في 20 يوليو. يمكن التعرف على بعض السمات الرئيسية للطائرة من الخطوط المنحنية أسفل القماش: العارضة على شكل حرف V وموضع الجناح في الوسط. ولكن لا يزال من المستحيل فهم ما إذا كانت الطائرة تحتوي على محرك واحد أو محركين.
July 15, 2021
يفترض المنشور أن الطائرة الجديدة هي سليل مشروع طائرة خفيفة متعددة الوظائف للخطوط الأمامية، والتي بدأ تطويرها في مكتب تصميم "ميكويان غوريفيتش" في أواخر الثمانينيات. تم إنشاء المقاتلة، أساسا، لتحل محل "ميغ-29"، ولكن في بداية القرن الحادي والعشرين، تم تجميد المشروع. خسر مشروع "ميغ" في المنافسة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع لإنشاء مقاتلة جديدة، وكان الفائز هو مشروع "سوخوي"، الذي كانت نتيجته في النهاية مقاتلة "سو-57".
Very LMFS. https://t.co/rdP0HaLDc4 pic.twitter.com/LDvoF9A630— Steve Trimble (@TheDEWLine) July 15, 2021
يلخص المنشور أن "ماكس-2021" أصبح أكثر إثارة للاهتمام.
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