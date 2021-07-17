صحيفة تقيم المقاتلة الروسية الجديدة... صور

توصل خبراء الطيران من "The Drive" إلى نتيجة غير متوقعة بعد فحص الصور الأولى للمقاتلة الروسية الجديدة، التي نشرتها شركة "روستيخ" الحكومية.

في رأيهم، الطائرة التي سيتم عرضها في 20 يوليو/تموز، أصلها مشروع ميغ من العصر السوفيتي.

وتظهر الصور المنشورة سيارة جرار تسحب مقاتلة أو نموذجا لها ملفوفا بغطاء أسود إلى ساحة الانتظار في مطار جوكوفسكي، حيث سيتم افتتاح "ماكس-2021" في 20 يوليو. يمكن التعرف على بعض السمات الرئيسية للطائرة من الخطوط المنحنية أسفل القماش: العارضة على شكل حرف V وموضع الجناح في الوسط. ولكن لا يزال من المستحيل فهم ما إذا كانت الطائرة تحتوي على محرك واحد أو محركين.

يفترض المنشور أن الطائرة الجديدة هي سليل مشروع طائرة خفيفة متعددة الوظائف للخطوط الأمامية، والتي بدأ تطويرها في مكتب تصميم "ميكويان غوريفيتش" في أواخر الثمانينيات. تم إنشاء المقاتلة، أساسا، لتحل محل "ميغ-29"، ولكن في بداية القرن الحادي والعشرين، تم تجميد المشروع. خسر مشروع "ميغ" في المنافسة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع لإنشاء مقاتلة جديدة، وكان الفائز هو مشروع "سوخوي"، الذي كانت نتيجته في النهاية مقاتلة "سو-57".

يلخص المنشور أن "ماكس-2021" أصبح أكثر إثارة للاهتمام.