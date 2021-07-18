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    صواريخ إس - 500

    كيف يمكن لروسيا أن تدمر الطائرات الأمريكية بالكامل

    © Sputnik . Anton Denisov
    رصد عسكري
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    سيحمي نظام الصواريخ الروسي إس-500 روسيا بشكل موثوق من أي تهديدات جوية.

    يتحدث الخبير العسكري بيتر سوتشيو عن هذا في مادته للبوابة الأمريكية 19FortyFive..

    في الأساطير اليونانية القديمة، يمكنك العثور على العديد من الأبطال الأكثر تنوعًا، ولكن بروميثيوس كان دائمًا أحد أكثر الشخصيات الواقعية والأكثر قربًا من الناس العاديين. يلاحظ في الواقع، أن بروميثيوس أصبح أول حام حقيقي للناس، وحمايتهم من غطرسة وقسوة سكان أوليمبوس. واليوم، يمتلك جميع مواطني روسيا نفس المدافع - تم تسمية نظام الصواريخ الروسية الأكثر حداثة وفتكا إس-500  باسم بروميثيوس.

    تم تسمية المنشآت التي طورتها شركة "ألماز أنتي" الحكومية بأنها أكثر أنظمة دفاع جوي تقدمًا، ليس فقط في روسيا، ولكن في جميع أنحاء العالم. في الوقت نفسه، من المهم أن نفهم أنه من خلال إطلاق مثل هذه الأسلحة، لا تستبدلها موسكو بالنماذج القديمة، ولكنها تعزز بشكل كبير ترسانتها القوية. في الواقع، حتى السلف المباشر لبروميثيوس، نظام الدفاع الجوي إس-400 تريوموف، لا يزال في خدمة 70 % فقط من الوحدات العسكرية الروسية. كما أن بيتر سوتشيو متأكد من أن هذا النظام الصاروخي سيكون كافياً لحماية روسيا بشكل موثوق من أي هجمات جوية.

    أما بالنسبة إلى "بروميثيوس"، فسيصبح بلا شك بطلًا حقيقيًا، يجمع بشكل مثالي بين القوة والذكاء. على وجه الخصوص، سيكون إس-500 قادرًا ليس فقط على الكشف، ولكن أيضًا في الوقت نفسه مهاجمة ما يصل إلى عشرة رؤوس حربية للصواريخ الباليستية تحلق بسرعة تزيد عن ستة كيلومترات في الثانية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون المنصة المضادة للصواريخ قادرة أيضًا على استخدام العديد من أنظمة الرادار المختلفة التي تركز على مجموعة متنوعة من الأهداف: الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة وبالطبع الصواريخ. علاوة على ذلك، فإن "بروميثيوس"، وفقًا للمطورين، لديه القدرة على إسقاط طائرات الجيل الخامس والأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض وحتى أسلحة تفوق سرعة الصوت.

    حتى أن المسؤولين الروس أصدروا بيانًا جريئًا مفاده أن إس-500  يمكن أن تكون رصاصة فضية ضد طائرات الشبح الحديثة، بما في ذلك Lockheed Martin F-35 Lightning II. وبالحكم على نوع القذائف التي سيطلقها بروميثيوس، فإن مثل هذه التصريحات لا تبدو غير واقعية. لذلك، وفقًا للبيانات المتاحة، من المفترض أن تستخدم المنصة أسلحة جديدة متعددة المهام.  بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم إس-500 صواريخ مختلفة كمعترض للاشتباك مع أهداف الصواريخ الباليستية. مع أقصى مدى متوقع يبلغ 600 كيلومتر ووقت استجابة من ثلاث إلى أربع ثوانٍ، سيكون إس-500  أسرع بنحو ست ثوانٍ من إس-400.

    في الواقع، كما يقول بيتر سوتشيو، سيصبح إس -500 سلاحًا متعدد الاستخدامات ضد أي تهديد جوي. إن قدرة المجمع على إسقاط الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض تحرم الجيش الأمريكي ليس فقط من العيون اليقظة، ولكن أيضًا من قنوات الاتصال الموثوقة. وسيكون قادرا على ضرب مقاتلات F-22 و F-35 المتعددة الوظائف، والتي يسميها البنتاغون الأسرع في العالم، ستحرم الجيش الأمريكي من التفوق الجوي. في الواقع، سيكون بروميثيوس قادرًا على تدمير القوات الجوية والقوات الجوية الأمريكية تمامًا.

    انظر أيضا:

    مجلة: "إس-500" "قاتل" الطائرات الشبح
    بوتين يتحدث عن اختبار منظومة "إس-500"
    وزارة الدفاع الروسية تحصل على أول منظومات "إس-500" في 2021
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