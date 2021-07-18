مجلة توضح سبب احتياج روسيا إلى أحدث مقاتلة شبح

ما زالت خطط روسيا بشأن المقاتلة الجديدة غير معروفة. لا توجد بيانات دقيقة عن خصائص الطائرة، التي سيتم تقديمها للجمهور في 20 يوليو/تموز. ومع ذلك، وفقًا للمجلة الأمريكية "ناشيونال إنترست"، تعرف موسكو بالضبط ما ستفعله بالطائرة الجديدة.

سيتم تقديم المقاتلة الروسية الجديدة في اليوم الأول من العرض الجوي في معرض "ماكس-2021". بينما تظل البيانات المتعلقة بالمنتج الجديد سرية، ولا تنشر "روستيخ" سوى كمية صغيرة من المعلومات وتحافظ على السرية. ونشرت الشركة الحكومية على قناتها على اليوتيوب فيديو يعلن عن المقاتلة الجديدة، لكن الطائرة نفسها لم تظهر.

بالإضافة إلى ذلك، عرضت "روستيخ" صورة لمقاتلة مغطاة بغطاء أسود، ونشرت أيضًا لقطات تظهر جزءًا من البدن مع محطة بصرية.

ومع ذلك، فإن الخصائص الدقيقة للطائرة تظل سرية وسيتم الكشف عنها في 20 يوليو. يعتقد العديد من الخبراء أنها ستكون مقاتلة من الجيل الخامس ذات محرك واحد من سلسلة سوخوي.

حللت المجلة البيانات المتاحة، وخلصت إلى سبب احتياج روسيا لهذا المنتج الجديد ولماذا تظل المعلومات المتعلقة به سرية. يتم الاحتفاظ بالسرية من أجل إحداث تأثير مذهل عندما يتم رفع حجاب السرية، بالمعنى الحرفي والمجازي.

أما بالنسبة لغرض المقاتلة، فإن محللي المجلة لديهم اعتباراتهم الخاصة. وهم يعتقدون أن الطائرة الجديدة من المرجح أن تستهدف السوق الخارجية.

كتبت المجلة: "ليس من قبيل المصادفة أن تقوم شركة "روس أوبورون أكسبورت" بدعوة أكثر من 120 وفداً من 65 دولة لحضور معرض الطيران".

تتضح وجهة تصدير الطائرة أيضًا من خلال حقيقة أن معظم علامتها التجارية باللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك، لا تنسَ الإعلان التشويقي الذي نشرته شركة "روستيخ" يُظهر الفيديو العسكريين من الإمارات العربية المتحدة وفيتنام والهند والأرجنتين. لذلك، يمكننا أن نقول ليس فقط أن المقاتلة ستطرح للبيع خارج روسيا، ولكن أيضًا الدول التي ستشتريها. ومع ذلك، لا يمكن فقط أن تصبح الدول المشاركة في الفيديو الإعلاني هي المالكة للطائرة الجديدة. من المرجح أن تبدي دول أخرى اهتمامًا بها.

يلخص مؤلفو The National Interest: "سوف تنافس المقاتلة الخفيفة الروسية المقاتلة الأمريكية F-35 في الأسواق الخارجية".