البنتاغون يطور صاروخا نوويا خفيا لاختراق الدفاع الجوي الروسي

تم تسمية التطوير Long Range Standoff Weapon System (LRSO) من المفترض أن مثل هذه الأسلحة ستزيد بشكل كبير من القوة الضاربة للثالوث النووي الأمريكي وتعزز احتواء روسيا والصين.

خططت وزارة الدفاع الأمريكية لإبرام العقود الأولى للصواريخ في عام 2015، لكن الخطط أحبطها معارضو المشروع في الكونغرس الأمريكي.

يجب أن تحل LRSOs محل صواريخ كروز AGM-86B القديمة في الوحدات النشطة، كما يكتب الكاتب أندريه كوتس على موقع "نوفوستي"، يعتقد البنتاغون أن السلاح الجديد يجب أن يتغلب بنجاح على نظام الدفاع الصاروخي الموجّه. يتم إدخال تقنيات التخفي بنشاط في الصاروخ الجديد. سيتم استخدام الرؤوس الحربية النووية W80 كعنصر للضرب.

ستعمل القاذفات الإستراتيجية B-52H Stratofortress كحاملات، وبعد ذلك سيتم استبدالها بحاملات صواريخ B-21 Raider. ويخطط البنتاغون بتسليم 145 من هذه الطائرات للقوات الجوية الأمريكية. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي التكلفة المتزايدة إلى انخفاض في كمية B-21. وأشار مؤلف المادة إلى حالة مماثلة كانت مع B-2 Spirit. وهي تعتبر أغلى طائرة في تاريخ صناعة الطائرات.