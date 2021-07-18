تايمز: القوات الخاصة البريطانية ستشارك في "مهام سرية" ضد روسيا والصين

ونقلت الصحيفة عن القائد العسكري مارك توتن، أن وحدات النخبة في القوات المسلحة البريطانية سيكون لديها مزيد من الوقت للقيام بعمليات "عالية الخطورة" ضد دول أخرى.

يعتقد الخبراء الذين أجرت الصحيفة مقابلات معهم أنه، أولاً وقبل كل شيء، يمكن للقوات الخاصة البريطانية المشاركة في عمليات في بحر الصين الجنوبي من أجل مقاومة بكين.

يذكر المقال أن مشاة البحرية سيحاربون بنشاط أيضًا الإرهاب والمرتزقة في جميع أنحاء العالم.