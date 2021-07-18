وسائل إعلام: أمريكا تبني قاعدة لتراقب روسيا والصين في الفضاء

تعتزم الولايات المتحدة بناء قاعدة استخبارات في بريطانيا من أجل أن تسجل، من بين أمور أخرى، "محاولات روسيا والصين لتعطيل أقمارهما الصناعية الحيوية"، حسبما أفادت "سكاي نيوز".

وبحسب تقارير إعلامية، تتيح هذه التقنية التعرف على جسم بحجم كرة القدم على مسافة تصل إلى 36 ألف كيلومتر.

وفقًا للعديد من ممثلي القوة الفضائية الأمريكية، من المخطط بناء ثلاث قواعد رادار: في اسكتلندا أو في جنوب إنجلترا، وكذلك في تكساس وأستراليا.

قال الجنرال جاك ووكر: "هذا ضروري لأننا نريد ضمان المراقبة المستمرة للأهداف التي يمكن أن تهدد أنظمتنا في المدار الثابت بالنسبة للأرض".

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم تشغيل أول منشأة بحلول عام 2025.