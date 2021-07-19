نجاح تجربة إطلاق صاروخ "تسيركون" على هدف أرضي من على متن فرقاطة... فيديو

وقالت في بيان: "في مياه البحر الأبيض، أطلقت الفرقاطة مشروع 22350، أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف، صاروخ "تسيركون" فرط صوتي على هدف أرضي يقع على ساحل بحر بارنتس".

وأضافت: "بحسب معطيات المراقبة فقد أصاب صاروخ تسيركون الهدف بشكل مباشر على مسافة تزيد عن 350 كيلومترًا".

وأشار البيان إلى أنه خلال الاختبارات تم التأكد من الخصائص التكتيكية والفنية لصاروخ تسيركون والذي حلق بسرعة 7 ماخ.

يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.

وتصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" نحو تسع سرعات الصوت (نحو 2.65 كم/ثانية على ارتفاع 20 كيلومترًا، أي أكثر من 10 آلاف كيلومتر في الساعة)، يبلغ أقصى مدى تحليق للصاروخ ألف كيلومتر، ويكون "تسيركون" قادرا على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفعالية نفسها.