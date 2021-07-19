روسيا تستعد لإنتاج "القاذفة الشبح"

قال سيرغي سميرنوف، عضو مجلس إدارة اللجنة الصناعية العسكرية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن شركات الطيران الروسية تستعد لإنتاج النماذج الأولية لمجمع طيران بعيد المدى.

وتحدث سميرنوف، عشية افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي MAKS-2021، قائلا: " لقد تم تحديد شكل الطائرة ويتم حاليا نقل وثائق التصميم والعمل عليها مع الشركة المصنعة والاستعدادات جارية لإنتاج نماذج أولية".

وكان قد أعلن، في وقت سابق، أن تطوير القاذفة الجديدة يتم من خلال شركة "توبولوف" الروسية ومن المتوقع بأن تدخل القاذفة الخدمة في 2027، لتحل مكان حاملت الصواريخ "تو-95" في القوات الجوية الروسية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في المجمع الصناعي العسكري، لوكالة "سبوتنيك" أن القاذفة الجديدة سيتم بناؤها وفقا لمخطط الديناميكي الهوائي"الجناح الطائر"، وبسرعة تصل لسرعة الصوت ومدة طيران طويلة، كما وستزود بأسلحة، بما في ذلك صواريخ كروز بعيدة المدى وصواريخ تفوق سرعة الصوت. ستكون المعدات الموجودة على متن الطائرة مؤتمتة إلى أقصى حد، وستزود بتقنيات التخفي التي ستكون أولوية في مفهوم القاذفة الجديدة.

يذكر بأن معرض MAKS-2021 سيعقد في الفترة من 20 إلى 25 يوليو/تموز، في جوكوفسكي بالقرب من موسكو.