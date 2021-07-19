روسيا تحافظ على أضخم طائرة حربية في العالم

وأشارت صحيفة "ذي ناشيونال إنترست" إلى أن قاذفة القنابل "تو-160" طائرة ضخمة ولا توجد في العالم طائرة حربية تفوق "تو-160" حجما.

وقد سجلت هذه الطائرة التي يبلغ وزنها عند الإقلاع 275 طنا، أرقاما قياسية جديدة كثيرة. وتم تسجيل أحدها في عام 2010 عندما قطعت إحدى طائرات "تو-160" مسافة 18 ألف كيلومتر، محلقة في الجو.

ورأت طائرة "تو-160" النور في القرن الـ20، ولكنها تظل في الخدمة بعد أن خضعت للعمليات التحديثية التطويرية الكثيرة وتحولت إلى قاذفة صواريخ استراتيجية. وتستطيع طائرة "تو-160" العصرية أن تحمل 12 صاروخا تقدر على حمل رؤوس نووية. ويبلغ مدى صواريخها 3500 كيلومتر ولذلك يمكن أن تطلق "تو-160" صواريخها من مكان بعيد عن مجال عمل مضادات الطيران.

وأسفرت العمليات التحديثية التطويرية عن إنتاج طائرة جديدة هي قاذفة الصواريخ الاستراتيجية "تو-160إم". ومن أجل تعزيز فعاليتها القتالية تمت صناعة المحرك الجديد "إن كا-32-02".