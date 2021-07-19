خبير عسكري: إمكانيات المقاتلة الروسية من الجيل الخامس تتزايد

تعمل روسيا على تطوير وتحديث طائرتها العسكرية الجديدة المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات "سو-57".

وكشف عضو لجنة التصنيع العسكري التابعة للحكومة الروسية، سيرغي سميرنوف، أن عملية التحديث والتطوير التي تخضع لها مقاتلات "سو-57" الحديثة تهدف إلى تعزيز قدراتها القتالية.

وقال سميرنوف في حديثه لوكالة "سبوتنيك" إنه "من أجل تعزيز قدرات "سو-57"، سيتم القيام باتخاذ إجراءات زيادة إمكانياتها القتالية إلى حد كبير".

وستزداد الإمكانيات القتالية لمقاتلة "سو-57" نتيجة لتطوير أداء معداتها وتنويع السلاح الذي تستخدمه الطائرة، واتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى.

وفضلا عن ذلك، فإن فعالية مقاتلة "سو-57" ستزداد عندما تحصل على محرك جديد.

وأشار مسؤول التصنيع العسكري إلى أن العمل جار على إنشاء المحرك الجديد لطائرة "سو-57".