ظهور طائرة حربية جديدة تماما... مفاجأة معرض "ماكس 2021"

من أهم مميزات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021" المقام في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة الروسية موسكو في الفترة 20 – 25 يوليو/تموز، تقديم طائرة عسكرية جديدة تماما.

المفاجأة الكبرى

وكان صانع الطائرة العسكرية الروسية الجديدة قد نشر الفيديو الذي يُظهر بعض ملامح الطائرة التي قال صانعها عنها إنها طائرة جديدة تماما. ورأى بعض الخبراء أن المقصود بالطائرة الجديدة المزمع تقديمها في أول أيام معرض "ماكس 2021" طائرة مقاتلة خفيفة بمحرك واحد من الجيل الخامس وهي موجهة للتصدير.

ووفق الخبير أوليغ بانتيلييف، فإن تقديم المقاتلة الروسية الجديدة سيفجر المفاجأة الكبرى في معرض "ماكس 2021" حيث يتم تقديمها إلى 120 وفدا من 65 بلدا. ويُتوقع أن يتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاهدي الطائرة المقاتلة الروسية الجديدة.

طائرة "إيليوشين" الجديدة

ومن الطائرات الروسية الجديدة التي يتم عرضها لأول مرة في معرض "ماكس 2021" طائرة "إيل-112في" وهي طائرة عسكرية مخصصة لأغراض النقل، تستطيع أن تحمل الجنود والأسلحة والمعدات العسكرية، وبإمكانها أن تحمل ما يبلغ وزنه الإجمالي 5 أطنان إلى مسافة 1200 كيلومتر بسرعة 470 كيلومترا في الساعة.

طائرة "بايكال"

ويُتوقع أن يشهد معرض "ماكس 2021" في يوم 21 يوليو تقديم طائرة جديدة أخرى تحمل اسم "بايكال" وهي مخصصة لنقل الركاب.

ومن المواصفات المعلنة لطائرة "بايكال" التي تستطيع الإقلاع من المطار الترابي، الحمولة: 2 طن. المدى: 1500 كيلومتر. السرعة الملاحية: 300 كيلومتر في الساعة.

وبحسب شركة "بايكال إنجينيرينغ"، فإن المؤشرات الاقتصادية لطائرة "بايكال" أفضل كثيرا من نظيراتها الأجنبية في حين أن ثمنها أقل بنسبة 30 إلى 50 في المائة.

الطائرة المسيرة الاعتراضية

وفي معرض "ماكس 2021" يتم عرض طائرات مسيرة جديدة أيضا منها طائرة "فولك 18" من إنتاج مجمع الدفاع الجوي-الفضائي "ألماز أنتي" وهي مخصصة لمكافحة طائرات العدو المسيرة، وتستطيع أن تكتشف الطائرات المسيرة الهجومية بشكل أوتوماتيكي، ثم تُسقطها أو تدمرها عن طريق الصدم في الجو.