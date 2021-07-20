تدريبات روسية أوزبكستانية مطلع أغسطس بالقرب من الحدود مع أفغانستان

أفادت القيادة العسكرية الوسطى للجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أن نحو 1500 عسكري من روسيا وأوزبكستان سيشاركون في التدريبات على الحدود مع أفغانستان في أوائل أغسطس/ آب المقبل.

وجاء في بيان القيادة العسكرية الوسطى للجيش الروسي: "يشارك حوالي 1.5 ألف جندي من القوات المسلحة الروسية والأوزبكستانية في تدريبات مشتركة، اعتبارا من 30 يوليو إلى 10 أغسطس في منطقة صرخنداريا بجمهورية أوزبكستان".

وأضاف البيان قائلا، إن "التدريبات ستتم في ميدان ترميز في المنطقة المتاخمة لأفغانستان، بمشاركة حوالي 200 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الطيران".

وأوضح البيان أن التدريبات ستكون من أجل ضمان وحدة أراضي دول منطقة آسيا الوسطى.

وتجري مواجهات في أفغانستان، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، والتي استولت على بقاع كبيرة في المناطق الريفية وشنت هجوما على المدن الكبيرة. ويأتي التصعيد وسط انسحاب القوات الأمريكية، الذي وعدت واشنطن بإكماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.