بوتين يطلع على المقاتلة الروسية الجديدة "تشيك ميت" ويتعرف على أبرز مميزاتها

كشف التقديم الجديد للطائرة الروسية الأحدث "Checkmate" ما تتميز به من محرك واحد وتصميم فريد بشكل يتلاءم مع سعرها، وذلك خلال معرض "ماكس 2021" الجوي.

وتناول العرض الخاص بالطائرة إمكاناتها الفريدة من نوعها، حيث أشار التقرير إلى أن الطائرة محلية الصنع وهي مصممة بطريقة تكون متوفرة بالسعر.

يذكر أن الطائرة الروسية الجديدة من ابتكار وصناعة شركة "سوخوي" حيث تتميز بخفة وزنها وأنها متعددة الأهداف وبمحرك وحيد يجعل الطائرة قادرة على الطيران والاستطلاع.

كما تحتوي الطائرة أحدث المعدات الإلكترونية ورادارا قويا قادرا على تغظية مساحة واسعة.

ويقام معرض ماكس الجوي 2021 في الفترة الممتدة من 20 إلى 25 يوليو في مطار جوكوفسكي بضواحي موسكو.