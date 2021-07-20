"روس أبورون إكسبورت": الأمل كبير في نجاح الطائرات بدون طيار الروسية في سوق الشرق الأوسط

تحدث المدير العام لشركة "روس أبورون إكسبورت" ألكسندر ميخيف في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" على هامش العرض الجوي لـ"ماكس 2021" عن آفاق بيع الطائرات بدون طيار الروسية والمضادة للطائرات بدون طيار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار ميخييف إلى أنه لا يزال من الجدير ذكره توقع زيادة في الطلب إلى جانب تطوير وتحديث التكنولوجيا الروسية: فقد أصبحت المنتجات الروسية رائدة في هذا القطاع. وفي حديثه عن الآفاق والعقود مع دول المنطقة ، أضاف:

في السنوات السابقة، لم يكن سوق الطائرات بدون طيار روسيًا. مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية والإسرائيلية والصينية لاتزال هي المهيمنة هنا. لكن في السنوات الثلاث الماضية، ظهرت تطورات محلية (روسية) مثيرة للاهتمام.

وقال: "أولريون" و"أورال" نجحا في توقيع عقود أولى للتصدير، ويجري بالفعل تنفيذ العينات في إطار وظائف الاستطلاع والمراقبة وفي إطار الطائرات القتالية بدون طيار.

وقد تتنافس طائراتنا بدون طيار مع الطائرات الأمريكية والصينية والإسرائيلية. حيث يعد سوق الشرق الأوسط بلا شك أحد أكثر الأسواق تشبعًا وإثارة للاهتمام. نحن نعمل في هذا الاتجاه ونأمل في النجاح.

وفقًا لألكسندر ميخيف، فإن روسيا، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار، تنتج وتصدر أنظمة دفاع مضادة للطائرات بدون طيار، منوها إلى أن هناك بالفعل طلب عليها بالرغم من أنه لأول مرة تم تقديم مضادات الطائرات بدون طيار إلا في فبراير/شباط من هذا العام.

يقول: "يمكنني أن أقول شيئًا واحدًا: الطلب على أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار لدينا، بما في ذلك نظام "بانتسير" الأكثر مبيعًا، مرتفع جدًا. لدينا عقود بالفعل، لكننا لم نكشف بعد عن جغرافية التوريدات. سنخبركم عن تنفيذ مشاريعنا سواء في "الجيش" أو في منتدياتنا الأخرى. ومع ذلك، فإن شركاتنا على استعداد لتلبية جميع الطلبات".

افتتح اليوم المعرض الدولي للطائرات ماكس 2021 في مدينة جوكوفسكي بالقرب من موسكو، وسيستمر حتى 25 يوليو. وفقًا لرئيس شركة "روس أبورون إكسبورت" التابعة للدولة ألكسندر ميخيف، حضر المعرض الجوي ممثلو حوالي 30 دولة في العالم.