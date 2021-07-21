دبابات روسية تنتقل إلى حدود أفغانستان

أعلن جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية المركزية وصول مجموعة من الدبابات، التابعة لقاعدة القوات المسلحة الروسية في طاجيكتان، إلى ميدان رماية قريب من حدود أفغانستان.

وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن دبابات تابعة للقاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان وصلت إلى ميدان الرماية "حرب ميدان" عند حدود أفغانستان بعد أن قطعت مسافة 200 كم.

ووصلت مجموعة من دبابات "تي-72" إلى ميدان الرماية على الحدود الطاجيكستانية الأفغانية لإجراء التدريبات في إطار مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان تجري في مقاطعة خاتلون التابعة لجمهورية طاجيكستان في الفترة 5 – 10 أغسطس/آب 2021.

وتشارك فيها وحدات من القوات الروسية المرابطة في قاعدة القوات المسلحة الروسية في طاجيكستان، ووحدات من القوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية المركزية في روسيا.