الكرملين: بوتين سيحضر العرض العسكري بمناسبة عيد البحرية الروسية يوم 25 يوليو

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس سيحضر العرض العسكري بمناسبة عيد البحرية الروسية، الذي سيقام في سانت بطرسبرغ يوم 25 يوليو/ تموز.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين سيحضر العرض البحري : "نعم، الرئيس سيكون في العرض".

هذا وسيقام العرض البحري الرئيسي بمناسبة الذكرى 325 لتأسيس البحرية الروسية، على نهر "نيفا" في سان بطرسبرغ في 25 يوليو الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه "من المقرر مشاركة 54 سفينة، بما في ذلك فرقاطات من الهند وإيران وباكستان".

كما سيشارك أكثر من 400 طاقم عسكري و48 طائرة وهليكوبتر عسكرية في العرض البحري.