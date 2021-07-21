بوجينسكي: الإمارات أرسلت الدفعة المالية الأولى لشراء أحدث مروحياتنا "في آر تي 500"

قال أندري بوجينسكي، المدير العام لشركة الطائرات المروحية الروسية "Russian Helicopters" القابضة، في إيجاز للصحفيين على هامش معرض "ماكس2021" الجوي، إن الدفعة الأولى من مدفوعات الإمارات العربية المتحدة لشراء أحدث طائرة هليكوبتر "VRT-500" قد وصلت اليوم.

صرح بذلك بوجينسكي، في رده على سؤال صحفي حول المرحلة التي وصل إليها تنفيذ المشروع الروسي الإماراتي لشراء المروحية الحديثة الخفيفة VRT-500، قائلا: "وصلت الدفعة الأولى من المال الإماراتي".

وأضاف: "نأمل أيضًا أن يبدي المشترون من منطقة الشرق الأوسط اهتمامًا بالنسخة الحديثة المعروضة من المروحية (مي-171A3)".

وانطلقت، أمس الثلاثاء، وسط مشاركة دولية واسعة، فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس - 2021"، بنسخته الخامسة عشرة؛ وتستمر حتى 25 تموز/يوليو الجاري.

يشار إلى أن الوكالة الإعلامية الدولية "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي العام للمعرض.

"VRT-500"، هي طائرة هليكوبتر خفيفة متحدة المحور بوزن إقلاع يصل إلى 1600 كغ، وتم تقديمها للجمهور لأول مرة في مايو 2018 في المعرض الدولي HeliRussia.

#Russia's @RusHeliCo premiered its new light multipurpose helicopter #VRT500 at the #HeliRussia2018 exhibition - it's a co-axial, single-engine rotorcraft that can carry 5 passengers, up to 750 kg paylod, its takeoff weight is 1600 kg, max speed goes over 250 km/h pic.twitter.com/xw3kQvH6mC — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) May 25, 2018

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي قد أكد سابقا أن الجانب الإماراتي ينوي اقتناء 100 مروحية "VRT 300" (وهي مروحية مسيرة) و"VRT 500"، موضحا أن شراء هذه المروحيات يأتي على الأرجح لصالح شرطة الإمارات.