روسيا تستعد لتسليم نماذج مروحيات حديثة لدول الشرق الأوسط

أكد أندري بوجينسكي، المدير العام لشركة الطائرات المروحية الروسية "راشان هيليكوبتر" (Russian Helicopters) القابضة، أن الشركة تستعد لتزويد أسواق الشرق الأوسط منتجات جديدة.

وقال رئيس الشركة اليوم الأربعاء:

"إن الشركة لديها بعض الخطط لتقديم منتجات الجديدة والتي سيتم عرضها خلال معرض "ماكس 2021" الجوي".

ووفقًا له، بالإضافة إلى الاتفاقية المعلنة بالفعل بشأن بيع المروحية "مي 171"، تتوقع الشركة تزويد أسواق الشرق الأوسط بطائرة هليكوبتر "كا 32 أ 11 إم".

في الوقت نفسه، وقعت شركة طائرات الهليكوبتر الروسية اتفاقية مع شركة "أنجاد" الإماراتية بشأن الترويج لطائرات هليكوبتر مدنية روسية ليس فقط في الإمارات، ولكن أيضًا في دول أخرى في المنطقة.

وقال أندريه بوجينسكي: "سنزيد من شعبية أجهزتنا في المنطقة".