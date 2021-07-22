روسيا تعرض طائرة قصيرة الإقلاع والهبوط جديدة

عرضت روسيا طائرة فريدة من نوعها قصيرة الإقلاع والهبوط قادرة على الإقلاع من مهبط مروحيات لأول مرة في معرض الطيران ماكس-2021 في برنامج الطيران.

يتم تصميم الطائرة في إطار مشروع صندوق الأبحاث المتقدمة ومعهد البحث العلمي تشابليغين لأبحاث الطيران في إطار مشروع بارتيزان. تم تقديم تقنية فريدة وأقلعت على متن مختبر طائر على أساس أ إن-2.

وقال مدير المشروع يان تشيبيسوف: "تنص المهام التقنية على وجوب إقلاع الطائرة من الموقع، المصمم عادة لمروحيات مي-8 وهي 50 × 30 مترًا، مع مراعاة القيود على الأطراف، أي أنه قد يكون هناك غابة أو عوائق أخرى على الحدود".

ووفقًا له، فإن أصعب شيء في هذا المشروع هو هبوط الطائرة في مثل هذا الموقع الصغير. "قبل الهبوط، تحتاج إلى تقليل السرعة بسرعة. هذه مناورة صعبة حتى الآن، بحسب الحسابات والاختبارات المؤكدة، على ما يبدو. نحن نصنع طائرة مستحيلة التصميم تهبط على مهبط مروحيات".

وأوضح أيضًا أن الفكرة الرئيسية لتوفير إقلاع وهبوط قصير جدًا في مشروع بارتيزان هو استخدام النفخ النشط للجناح بواسطة مجموعة محركات مروحات موزعة، وهي سلسلة من المحركات الكهربائية. إنها توفر القوة المطلوبة للإقلاع.

يقام ماكس-2021 في الفترة من 20 إلى 25 يوليو/تموز في جوكوفسكي بالقرب من موسكو.