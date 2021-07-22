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    مقاتلة تشيك مايت في معرض ماكس 2021

    ميزات المقاتلة الروسية الجديدة "تشيك ميت"

    © Sputnik . Alexei Nikolskiy
    رصد عسكري
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    جمع الخبراء العسكريون معلومات حول المقاتلة الروسية الجديد تشيك ميت.

    اتضح أن الطائرة لديها العديد من الاختلافات المهمة عن الطائرات المقاتلة الأخرى المجمعة محليًا.

    أولاً وقبل كل شيء، Checkmate / LTS، للمرة الأولى تقريبًا منذ حقبة ما قبل الحرب، لا تحتوي على مدفع مدمج. ذكر كبير مصممي الطائرة، ميخائيل ستريليتس، بحاويات المدافع المعلقة التي يمكن تثبيتها في فتحات الأسلحة. يكتب موقع  bmpd أن رئيس  شركة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف، أيضًا تحدث عن المدفع عندما كان يذكر الأسلحة المعلقة بوزن إجمالي يبلغ 7400 كيلوغرام.

    ويمكن تفسير ذلك على النحو التالي: المدفع سلاح فعال للمناورة القتالية ويتطلب طيارين ذوي مهارات عالية. نظرًا لأن Checkmate مخصصة بشكل أساسي للتصدير، فقد تم اعتبار هذا الخيار زائدًا عن الحاجة. في الوقت نفسه، يجب ألا ننسى أنه يتم الإعلان عن الطائرة كمنصة معمارية مفتوحة يمكن تغييرها وفقًا لرغبات زبون معين.

    علاوة على ذلك، تلقت طائرة سوخوي نظام Matreshka للدعم اللوجستي الآلي. من المفترض أن تقوم بتقييم حالة المقاتلة في الوقت الفعلي، وتخطيط أعمال الإصلاح والخدمة مقدمًا، وطلب قطع الغيار. وفقًا للمطور، سيؤدي ذلك إلى تقليل التكلفة بشكل كبير وزيادة كفاءة خدمة ما بعد البيع. تتمثل المهمة الرئيسية لـ Cheсkmate في التنافس في السوق العالمية مع أحدث المقاتلات الصينية وستكون تكلفة ساعة الطيران سبب مهم هنا للتنافس.

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