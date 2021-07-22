الكشف عن موعد الانتهاء من اختبارات المقاتلة الروسية الجديدة "تشيك ميت"

أعلن رئيس شركة الطائرات المتحدة يوري سليوسار في مقابلة مع قناة "روسيا 24" أنه من المقرر الانتهاء من اختبارات المقاتلة الجديدة "Checkmate" في عام 2027.

تم عرضها لأول مرة في المعرض الجوي الدولي "ماكس2021" في جوكوفسكي بالقرب من موسكو.

وأشار سليوسار إلى أن عامل الوقت مهم جدا في هذا المشروع وكذلك عامل السعر. إنها إحدى المزايا التنافسية.

يرى سليوسار مكانًا مناسبًا للطائرات متعددة الوظائف الحديثة مع ميزات مقاتلات الجيل الخامس، وغير مكلفة في السعر في السوق. وبالتالي، فهو يعتقد أن هذا المكان يجب أن يتم احتلاله في الوقت المناسب.

وطائرة "تشيك ميت" الحربية من النوع الخفيف، وهي مقاتلة روسية خفيفة من الجيل الخامس، مزودة بمحرك واحد.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إن الطلب على "تشيك ميت" يُقدر بثلاثمائة طائرة؛ مشيرا إلى أن العملاء المحتملين، هم الهند وفيتنام ودول القارة الأفريقية.

وتبلغ الحمولة القتالية القصوى للمقاتلة "تشيك ميت" 7400 كغ، وتحلق بسرعة قصوى بين 1.8 و2 ماخ.