مقاتلات "سو-25" تشارك في مناورات روسيا وأوزبكستان عند حدود أفغانستان

قال جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية المركزية إن القوات المشاركة في المناورات المقرر إجراؤها في ميدان "ترمز" في منطقة تتاخم أفغانستان في بداية أغسطس/ آب ستتدرب على تأمين منطقة آسيا الوسطى وضمان سلامة أراضي دول المنطقة، مدعومة من الجو من قبل مقاتلات قاذفة من طراز "سو-25إس إم" تصل إلى مسرح المناورات من قاعدة القوات المسلحة الروسية في قرغيزيا.

وفي نفس الوقت سيشهد ميدان "حرب ميدان" الذي يقع في مقاطعة خاتلون التابعة لجمهورية طاجيكستان. مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان. وصرح قائد المنطقة العسكرية المركزية، الجنرال ألكسندر لابين، إن روسيا تمثلها في هذه المناورات وحدات من قاعدة القوات المسلحة الروسية في طاجيكستان.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن طائرات "إيل-76" بدأت تنقل مدرعات "بي إم بي-2إم" إلى طاجيكستان للمشاركة في المناورات المشتركة بين روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان.

وتجري المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان في الفترة 5 – 10 أغسطس/ آب

قرب الحدود الطاجيكية الأفغانية.

وتشهد أفغانستان مواجهات بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" (وهي حركة محظورة في روسيا). واحتدمت المواجهات بعد أن وعدت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإتمام إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان قبل 11 سبتمبر/أيلول 2021 بموجب اتفاقية السلام التي وقعتها الولايات المتحدة وحركة طالبان في عام 2020.