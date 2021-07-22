"بيشال" و"كوبال"... ما الفرق بين أفضل منظومتين لمكافحة الطائرات المسيرة... صور

عرض مجمع "أفتوماتكيا" (جزء من شركة "روستيخ") أحدث الأنظمة لمكافحة الطائرات المسيرة- الأفضل في سوق السلاح العالمي على هامش المعرض الجوي الدولي ماكس-2021.

وتحدث الممثلون الرسميون للشركة، خصيصًا لوكالة "سبوتنيك"، عن كيفية عمل هذه الأنظمة، وكيف تختلف عن بعضها البعض وعن باقي الأنظمة الموجودة في السوق أثناء عرض المعدات.

"بيشال" الخفيفة

قال دميتري بوريا، مدير إدارة الدعم الفني للنشاط الاقتصادي الخارجي المنظومة المضادة للطائرات المسيرة "بيشال" هي منظومة يدوية قادرة على منع تبادل البيانات الإلكترونية اللاسلكية للطائرة المسيرة. إمكانية التشغيل المستمر لمدة ساعة واحدة والقدرة على العمل عند درجة حرارة -20 درجة مئوية و +40 درجة مئوية، تجعل الجهاز نموذجًا فريدًا في السوق.

وشدد قائلا: "هناك بالطبع خيارات بديلة. ومع ذلك، نظامنا هو الأفضل. على سبيل المثال، "بيشال" لديها وزن مثالي وكفاءة عالية في الاستخدام وهذا أمر جيد في السوق. وزنها أقل من وزن الأجهزة المنافسة، لكن مدى عملها نفسه، إن لم يكن أكثر. مدى التشغيل حوالي 2 كم بوزن 4 كغ فقط".

© Sputnik . Kristina Malyk أجهزة مضادة للطائرات المسيرة، تعرض في جناح "روس أبورون إكسبورت" في معرض الطيران والفضائي الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 22 يوليو 2021

"كوبول" للطائرات المسيرة

بدوره، يمكن لمنتج "كوبول" العمل كنظام محمول وكنظام ثابت. بالإضافة إلى أنه يؤثر على قنوات الملاحة والتحكم ونقل المعلومات للطائرة المسيرة بحيث يؤدي ببساطة إلى هبوط طارئ أو تحطم الطائرة المسيرة.

وأوضح بوريا: "يكفي توجيه "بيشال" نحو جسم يمكن تمييزه بصريًا من أجل التشويس على قنوات التحكم والملاحة في الطائرات المسيرة،. "كوبول" تشكل مساحة حول الجسم المحمي على شكل قبة نصف قطرها حوالي 2 كم، إذا دخلت الطائرة المسيرة هذه المساحة فإنها تضطر للهبوط، أو تسقط عن طريق التشويش على إشارات التحكم والملاحة".

© Sputnik . Kristina Malyk أجهزة مضادة للطائرات المسيرة، تعرض في جناح "روس أبورون إكسبورت" في معرض الطيران والفضائي الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 22 يوليو 2021

الاختلافات

وأشار دميتري بوريا في حديثه عن الاختلافات في عمل المنتجين المقدمين قائلا: "في الواقع، تختلف الأجهزة المعروضة في تكتيكات الاستخدام: تعمل "بيشال" بشكل موجه ولوقت قصير حتى يتم تحقيق النتيجة، وتعمل "كوبول" باستمرار، وتوفر حماية للجسم من الطائرة المسيرة".

وفقًا للممثل الرسمي للمجمع، تقوم الأجهزة بقمع جميع قنوات التحكم والملاحة المستخدمة اليوم في الطائرات المسيرة بشكل فعال.

وخلص بوريا إلى أن "الميزة لأجهزتنا هي أنها، على عكس الغالبية العظمى من الأجهزة المماثلة، تم اختبارها في ظروف حقيقية".