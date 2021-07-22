روسيا تتوجه لإنشاء محركات للطائرات تعمل بالهيدروجين

وتم تشكيل فريق العمل من المهندسين ومصممي المحركات والذي بدأ يقوم بأعمال التصميم الهندسي.

وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" نقلا عن رئيس شركة صناعة المحركات، يوري شموتين، أن مصممي المحركات يتجهون لاستخدام وقود الهيدروجين من أجل خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار مصمم المحركات يوري شموتين إلى أنهم يبحثون طريقتين رئيسيتين للاستفادة من الهيدروجين كوقود، حرق الوقود الهيدروجيني في التوربينات الغازية وتحويله إلى الطاقة الكهربائية.

ولا بد وأن تجد المحركات المزمع إنشاؤها التي تعمل بالهدروجين وتساهم في خفض الانبعاثات الكربونية استخداما لها في صناعة الطائرات وصناعة الآليات بشكل عام.