أين سيتم استخدام الطائرة المسيرة "فولك-18"

أعلن نائب مدير شركة "ألماز أنتي"، دميتري سافيتسكي، أنه من المقرر استخدام الطائرة الروسية الاعتراضية المسيرة الأولى "فولك-18" في المطارات لتدمير الطائرات المسيرة المنتهكة، التي يمكن أن تعرقل عمل المطارات وأن الاختبارات شارفت على الانتهاء.

وقال خلال معرض "ماكس-2021" الجوي لوكالة "سبوتنيك": "إن الشركة صممت مجمع لضمان أمن مرافق البنية التحتية ROSC-1، التي تشمل كلاً من وسائل المعلومات، بما في ذلك الرادار وكاميرات الفيديو للكشف عن الطائرات المسيرة وأنظمة قمع قنوات التحكم الخاصة بها وطائرة "فولك" كوسيلة التأثير البدني على الطائرات المنتهكة. سيتم إطلاق "فولك" عندما يتعذر استخدام وسائل التشويش الإلكترونية، حتى لا تعطل عمل أنظمة المطارات".

وأضاف: "الآن، جنبًا إلى جنب مع وكالة النقل الجوي الفيدرالية، نجري اختبارات الحكومة لنظام ROSC ، والذي يتضمن الطائرة المسيرة "فولك-18". نخطط لانهاء الاختبارات هذا العام. ثم سندرس إمكانية تزويد عدة مطارات روسية بالنظام".

وأشار نائب مدير الشركة إلى أن فكرة إنشاء نظام مع طائرة "فولك" الاعتراضية المسيرة نشأت بعد حادث وقع في مطار جاتويك بلندن في ديسمبر/كانون الأول 2018، عندما أعاقت طائرات مسيرة مجهولة رحلات الطائرات وأدت لخسائر بملايين الدولارات.

تم تجهيز الطائرة الصغيرة "فولك-18" بقاذفات شبكية لاعتراض الطائرات المسيرة. تقترب "فولك" من الدخيل وتطلق شبكة لمنع الطائرة المسيرة الأخرى من مواصلة تحليقها. إذا لم تحقق "فولك" النتيجة باستخدام الشبكة، فإنها تهاجم الطائرة المسيرة الدخيلة.