المقاتلة الروسية الجديدة "سو-75" من الداخل... صور

ظهرت على الإنترنت صور تفصيلية لقمرة القيادة للمقاتلة الروسية الجديدة "سو -75" (Checkmate)، وتعليقات على اختلافاتها عن قمرات القيادة للمقاتلات الروسية الأخرى.

يتم عرض المعلومات الخاصة بالطيار على شاشة واحدة كبيرة، ولا توجد أزرار ميكانيكية لتبديل الأوضاع حول محيطها - على ما يبدو، الشاشة حساسة للمس، فهي تتفهم اللمس في القفازات التي يطير فيها الطيارون. هناك شاشتان أخرتان في قمرة القيادة: شاشة نظام على اليمين وشاشة تعمل باللمس في الأعلى.

كُتب في موقع "FighterBomber" على تلغرام: "ربما يعمل الجزء العلوي كنسخة احتياطية، لكني لم أر الزر المقابل عليه. بدون نسخة احتياطية سيكون الأمر محزنًا للغاية".

تم تجهيز الطائرة بأحدث مقعد قذف تم إنتاجه في روسيا "K-36D5"، مع وضع مزدوج للتدفئة وتعديل إمالة مسند الظهر. يتم أيضًا تنظيم المسافة إلى الدواسات على حسب طول الطيار. يوجد ضبط درجة حرارة تناسب الارتفاعات العالية.

كما يوجد زر "مناورة" على عصا التحكم بالطائرة، والذي يتحكم بموجّه الدفع في المحرك، وبالتالي وضع القدرة على المناورة الفائقة. وتوجد لوحة تحكم للتزود بالوقود، حيث يتم إخفاء أنبوب التزود بالوقود عادة في بدن الطائرة على يسار قمرة القيادة.

قد تشير إشارات "الإشعاع" على الجناح إلى أنه يوجد في الطائرة أنظمة تشويش إلكترونية أو هوائيات رادار.

المحرك مشابه لنسخة "AL-41"، لكن انحراف موجه الدفع مختلف عن سابقاتها، وهو أكثر تشابهًا مع "OVT" من "ميغ".

بالإضافة إلى فتحات الأسلحة الداخلية، تحتوي "سو-75" على نقطتي تعليق خارجيتين على الأقل.