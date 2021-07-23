تزويد مروحيات "مي-28" و"مي-35" بصواريخ "فيخر-1"

أعلنت شركة "كلاشنيكوف" أنه يمكن تزويد الطائرات الهجومية المسيرة، بالإضافة إلى أحدث المروحيات، بنظام الصواريخ الموجهة "فيخر-1".

وصرحت الشركة: "في الوقت الحالي، يدرس اختصاصيو كلاشينكوف إمكانية تكييف فيخر لاستخدامها على أحدث المروحيات مي28إن إيه ومي-35بي، وكذلك الطائرات المسيرة "أوريون- إيه".

وأشارت إلى أن صاروخ فيخر-1 تم تصميمه في البداية ونفذ الاختبارات الحكومية لاستخدامه في تسليح مروحيات كا-50 "القرش الأسود"، ولكن في عام 2018، تم الانتهاء من اختبارات الطيران الخاصة لصاروخ فيخر-1 على متن المروحيات كا-52 "التمساح". في أبريل/ نيسان من هذا العام، أبلغت الشركة عن التنفيذ المبكر لعقد الدولة لتزويد وزارة الدفاع الروسية بمثل هذه الصواريخ.

وفقًا لكلاشينكوف، فإن فيخر، المصمم لتدمير الأهداف الأرضية المدرعة والأهداف الجوية المنخفضة الطيران، قادر على ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات. تصل سرعة الصاروخ إلى أكثر من 600 متر في الثانية. ويخترق رأسه الحربي التراكمي 750 ملم من الدروع خلف الحماية الديناميكية.