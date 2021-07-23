كيف أذلت "تو-160" المقاتلة الأمريكية "إف-35"

القاذفة الاستراتيجية الروسية الأسرع من الصوت، التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي، هي كنز للشعب الروسي. وصل إلى هذا الاستنتاج خبراء في مجلة New.qq.com الصينية.

يكتب مؤلفو المنشور: "خلال الحرب الباردة، رداً على القاذفات الأمريكية، طور الاتحاد السوفيتي قاذفة بعيدة المدى تفوق سرعة الصوت، هي توبوليف 160".

في الستينيات، كان الاتحاد السوفيتي في ذروة تطوره، وظهرت خلال هذه الفترة العديد من الأسلحة العالية التقنية: من صواريخ P-7 الاستراتيجية إلى طرادات من طراز كيروف - كلها ​​جسدت الإنجازات العسكرية للاتحاد السوفيتي التي هزت العالم. ومع ذلك، كان لا يزال الاتحاد السوفيتي يواجه عيبًا فادحًا في مواجهة الولايات المتحدة: فهو يفتقر إلى قاذفة استراتيجية قادرة على حمل الأسلحة والقتال.

بعد أكثر من عشر سنوات من البحث، طور مكتب تصميم توبوليف أخيرًا قاذفة تو-160. قامت برحلتها الأولى في 18 ديسمبر/كانون الأول 1981. بعد العديد من التعديلات والتحسينات، دخلت القاذفة الخدمة أخيرًا في عام 1987.

على عكس القاذفات الأخرى في ذلك الوقت، كانت القاذفة تو-160 أول من استخدم اللون الأبيض كلون أساسي. من بدن الطائرة إلى الأجنحة. يُطلق على تو-160 اسم "البجعة البيضاء" بفضل مظهرها، لكن لا يجب أن يستهان بها.

أكبر ميزة في القاذفة تو-160 هي فعاليتها القتالية الممتازة: الحد الأقصى للحمل لا يقل عن 40 طنًا من الذخيرة.

والميزة الأفضل من ذلك هي المنصة الدوارة لإطلاق صواريخ كروز التي تُطلق من الجو بسرعة الصوت. كما أن القاذفة تو-160 مجهزة بنظام كامل للتحكم في إطلاق النار ونظام ملاحة، بالإضافة إلى رادار إنذار مبكر قادر على اكتشاف الأهداف البرية والبحرية على مسافة بعيدة.

يلاحظ الخبراء الصينيون أنه نظرًا لخصائصها، أصبحت تو-160 قاذفة حقيقية عابرة للقارات واسعة النطاق للأسلحة الاستراتيجية، ويمكن لقوتها الرادعة أن تمتد إلى الولايات المتحدة.

وفقا للأنباء التي أصدرتها الدفاع الروسية في منتصف يونيو/حزيران، اعتراض مقاتلات أمريكية الصنع من طراز F-35 و F-16 القاذفة تو-160. ومع ذلك، قامت القاذفة الروسية فجأة بتعيين أقصى زاوية اكتساح للأجنحة، وأسرعت، بتشغيل الاحتراق، والذي، وفقًا للمؤلفين، أذل المقاتلات الأمريكية.

يقول المنشور: "في النهاية، لم تتمكن الطائرة F-35 إلا من النظر إلى الدخان الذي خلفته الطائرة، ولم تتمكن إلا من مشاهدة "البجعة البيضاء" وهي تحلق بعيدًا".