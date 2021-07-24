روسيا تطور نظام اتصالات من الجيل الجديد للطائرات الحربية

تعمل شركة "روس إلكترونيكا" (جزء من "روستيخ") على إنشاء جيل جديد من أنظمة الاتصال ونقل البيانات للطائرات القتالية، وستكون قادرة على العمل بشكل أكثر كفاءة في ظروف القمع الإلكتروني، وفقًا للخدمة الصحفية للشركة.

وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحاضر، تعمل "بوليوت" على تطوير جيل جديد من المحطات للاتصالات الموحدة، وتبادل البيانات، ونظام الملاحة وتحديد الهوية. ونتيجة للتحديث، سيتم توفير معامل حماية من التشويش، والذي يلعب دورًا حاسمًا في أداء المهام في ظروف مواجهة التدابير الإلكترونية النشطة".

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المعدات الجديدة فرصًا جديدة للتفاعل المعلوماتي بين الطائرات وستكون أصغر في الحجم والوزن.

يمكن تكييف المحطات الجديدة مع أنواع مختلفة من الطائرات.