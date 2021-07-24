الهند تطلب مقاتلات "ميغ-29" الروسية

أعلن مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف أن روسيا الاتحادية تلقت طلبًا من الهند لتوريد مقاتلات من طراز "ميغ-29ك/كوب".

هذه الطائرات هي المقاتلات الرئيسية في البحرية الهندية.

وقال شوغاييف أثناء المعرض الجوي ماكس-2021، إنه تم إرسال المقترحات ذات الصلة. بدأت روسيا مشاورات حول تحديث المقاتلات وتنتظر إعلان الصفقة.

تعد ميغ-29ك/كوب من مقاتلات الجيل الرابع المتعددة الأغراض. يمكنها الطيران في جميع الظروف الجوية. مصممة للاشتباك مع الأهداف السطحية والأرضية. إنها تحمل أسلحة دقيقة. تبلغ سرعة المقاتلات أكثر من ألفي كيلومتر في الساعة. يمكن أن تغطي الطائرات مسافات تصل إلى ألف ونصف كيلومتر.