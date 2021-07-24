الصين تحاول تحسين دباباتها بتزويدها بتكنولوجيا أمريكية... صور

حاولت الصين، في السبعينيات، تحسين خصائص أسطول المركبات المدرعة الحالي.

على سبيل المثال، ظهرت صورة دبابة مجهولة على الإنترنت. يعتقد أنها تعديل من دبابة تايب ​​59 أو تايب 69.

في الوقت نفسه، يعتقد بعض الخبراء أن أمامنا نسخة مطورة من تايب 62، المعروفة أيضًا باسم WZ-131، تم تطويرها في أواخر الخمسينيات، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وزنها القتالي 20500 كغ. الحد الأقصى لسمك الدرع 50 مم. يشمل التسليح مدفع 85 ملم ومدافع رشاشة متحدة المحور 7.62 ملم و12.7 ملم مضادة للطائرات.

Unknown Chinese Type 59/69 MBT variant pic.twitter.com/LJ47RZ3Sdc — Caesar (@Ninja998998) July 23, 2021

قوة المحرك - 430 حصان، السرعة القصوى على الطريق السريع 70 كم / ساعة. احتياطي الطاقة 450 كم. الطاقم - 4 أشخاص. تم تصدير الدبابة إلى العديد من البلدان وشاركت في الأعمال القتالية.

تختلف المركبة المدرعة المعروضة عن النموذج الأساسي في هيكل معدّل بشكل كبير، والذي يستخدم حلول التصميم المستخدمة في الدبابات الخفيفة الأمريكية. مثل وجود مسارات جديدة وخمس عجلات طريق صغيرة القطر وثلاث بكرات دعم على كل جانب. تم أيضًا إدخال محرك جديد أكثر قوة، وتم وضع أنابيب العادم في الجانب الأيمن.

يبدو أن المدفعية بقيت كما هي، لكن طولها زاد. تلقى المدفعي جهاز ضبط المسافة بالليزر ونظام تحديد الهدف ليلي بالأشعة تحت الحمراء مع إضاءة خلفية.

انطلاقًا من حقيقة أن الدبابة لم تدخل الإنتاج الضخم أبدًا، فقد فشلت في الاختبارات، واستمر إنتاج تايب 62 مع تحديثات طفيفة حتى نهاية الثمانينيات.