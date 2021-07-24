أوكرانيا تفكر في إنتاج مقاتلات "سو-27" و"ميغ-29" محليا

تدرس أوكرانيا إمكانية "إضفاء الطابع المحلي" على إنتاج مقاتلات "سو-27" و"ميغ-29"، وفقًا لتقارير "البوابة العسكرية الأوكرانية"، نقلا عن المتخصصين في معهد الدولة لبحوث الطيران في البلاد.

يُذكر أن سو-27 وميغ-29 التي تم تطويرها في السبعينيات تعتبر مرشحة للإنتاج نظرًا لوجود شركتين لإصلاح الطائرات في أوكرانيا تتمتعان بالقدرة على إصلاح الأجزاء الفردية من هيكل الطائرة لهذه المقاتلات واستبدال العناصر التالفة.

اقترح معهد أبحاث الطيران تزويد المقاتلات المصنوعة في البلاد بالمحركات والإلكترونيات والأسلحة التي ينتجها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

في الوقت نفسه، لا توجد معلومات حول المكان المخطط له لتصنيع الطائرات الجديدة، وكذلك الحسابات المالية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم الكشف عن حل مشكلة إنتاج أنظمة الكشف ومعدات الهبوط وإلكترونيات الطيران والوحدات الأخرى لهذه الطائرات، والتي لم يتم إنتاجها في أوكرانيا.