البحرية الفرنسية تختبر نظام ليزر مضاد للطائرات المسيرة... فيديو

تم الاختبار في ظروف السحب الممطرة والمنخفضة، وتم ضرب الطائرات المسيرة بنجاح بواسطة شعاع الليزر.

يتمتع نظام HELMA-P بقدرة إشعاع تبلغ 2 كيلووات وقد تم تطويره بواسطة CILAS و Ariane Group بإيعاز من البحرية الفرنسية في عام 2017.

جرت الاختبارات المعروضة في الفيديو في 7 يوليو/تموز. بعد النتائج، أعلن وزير الدفاع الفرنسي، فلورنس بارلي، أنه سيتم اختبار ليزر HELMA-P على متن إحدى سفن البحرية الفرنسية العام المقبل.