مجلة: الجيش السوري ينشر منظومة روسية أسقطت صواريخ إسرائيلية مجهولة التصنيف

علقت مجلة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري على تصدي الدفاعات الجوية السورية قبل أيام للعدوان الإسرائيلي الذي تم من خلال إطلاق مجموعة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.

وبحسب مجلة "ميلتاري واتش" العسكرية المتخصصة بالعتاد والسلاح، فقد شهدت الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل على سوريا قبل أيام رد فعل جديد، حيث نشر الجيش السوري أحدث نظام دفاع جوي روسي الصنع "بوك إم 2".

وبحسب المصادر العسكرية، نجحت الدفاعات الجوية السورية بإسقاط الصواريخ الإسرائيلية من نوع جو أرض مجهولة التصنيف وحيدتها.

الدفاعات السورية تنجح بإسقاط الصواريخ الإسرائيلية

ونقلت المجلة عن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، الذي أكد قيام الدفاعات الجوية "بوك إم2" باعتراض 4 صواريخ إسرائيلية وإسقاطها.

© Sputnik . Gregoriy Sysoev معرض "أرميا 2020" - "بوك-ام3"

وأكد اللواء كوليت أن "جميع الصواريخ الـ 4 تم تدميرها من قبل أنظمة "بوك إم 2 إي" الروسية الصنع، والتابعة لقوات الدفاع الجوي السورية".

منظومة أثبتت جدارتها

وبحسب المجلة، أثبتت منظومة "بوك إم 2" كفاءتها وقدرتها العالية منذ دخولها الخدمة الفعلية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وقد أثبتت مرارًا وتكرارًا فعاليتها العالية في القتال.

© Sputnik . RIA NOVOSTI صواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات

ويمتلك الجيش السوري، بالإضافة إلى هذه المنظومة، نظام "إس 300" بعيد المدى والتي بدأ تشغيلها لأول مرة في الخدمة الروسية في عام 1997.

دول عربية عززت قدراتها بامتلاك المنظومة

وصدّرت أنظمة "بوك إم2" إلى الكثير من الدول حول العالم، منها مصر والجزائر وإيران وفنزويلا، واستخدمت على نطاق واسع جدا في الكثير من المعارك.

واستلمت سوريا وحداتها الأولى من هذه المنظومة في عام 2011، بحسب المصدر، تمتلك 8 تجمعات لهذه المنظومة الفريدة.

© Sputnik 13 معلومة عن صواريخ "بوك إم 2" الروسية

كان مصدر أمني رفيع المستوى قال لـ "سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهدف بعض المواقع العسكرية في محيط مدينة حمص (ليل الأربعاء/ صباح الخميس).

وفي ذات الصدد، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة القصير في ريف حمص.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الوسطى، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف حماة الغربي ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، نافيا تسجيل أي عدوان على محافظة حماة.