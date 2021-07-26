قائد المنطقة العسكرية الوسطى الروسية يتفقد جاهزية منشآت استراتيجية في طاجيكستان

أفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الوسطى الروسية، اليوم الاثنين، أن قائد القوات، العقيد ألكسندر لابين، قام بزيارة تفقدية لمنشآت عسكرية روسية في طاجيكستان؛ وذلك في ضوء تفاقم الوضع الأمني في أفغانستان المجاورة.

وقال المكتب الصحفي، في بيان: "قام قائد المنطقة العسكرية المركزية، العقيد ألكسندر لابين، بزيارة مجمع مرصد أوكنو الإلكتروني التابع للقوة الجوفضائية الروسية، الواقع في جبال سانغلوك في طاجيكستان. وخلال الزيارة، قام قائد المنطقة العسكرية المركزية بالاطلاع على خصوصية المنشأة الروسية القائمة في حالة تأهب، للسيطرة على المجال الجوي، كما وزار أيضا معسكرا للجيش يقع في مدينة نوريك في طاجيكستان".

ونوه لابين، خلال الزيارة، إلى أن التأهب القتالي ومستوى التدريب الاحترافي للجنود، يلبي المتطلبات الحديثة.

ويقع المرصد الإلكتروني لمراقبة الأجسام الفضائية "أوكنو" على ارتفاع 2.2 ألف متر فوق مستوى سطح البحر، في جبال "سانجلوك"، وهو مصمم لاكتشاف وتصنيف الأجسام الفضائية على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف كيلومتر.