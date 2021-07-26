روسيا تطور طائرة جديدة لقيادة القوات في ظروف الحرب النووية

كشف مصدر صناعي عسكري لـ"سبوتنيك" أن الطائرة الجديدة التي ستحتضن مركز القيادة والسيطرة على القوات في حال نشوب الحرب النووية مشتقّة من طائرة "إيل-96-400إم".

وستحصل القوات المسلحة الروسية على طائرتين جديدتين من هذا النوع. ومن الممكن أن يتم إنشاء طائرة ثالثة في المستقبل.

وستحل الطائرات الجديدة محل الطائرات المتوفرة حاليا من هذا النوع "أيل-80". وأشار المصدر إلى أن مدى الطائرة الجديدة "إيل-96-400إم" يعادل مثلي مدى طائرة "إيل-80".

ومن المفروض أن تُستخدم هذه الطائرات لقيادة القوات المسلحة في حال تم تدمير مراكز القيادة على الأرض. ويمكن تزويدها بالوقود في الجو. وستحتوي الطائرة الجديدة على أجهزة الاتصال اللاسلكي القادرة على نقل أوامر القيادة العليا إلى قوات تبعد عنها بـ6000 كيلومتر.

وتملك الولايات المتحدة الأمريكية أيضا طائرات من هذا النوع تسمى بـ"طائرات يوم القيامة" وهي مشتقة من طائرة "بوينغ747".