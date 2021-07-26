روسيا تطور مقاتلة "ميغ" من الجيل الخامس

بدأت شركة "ميغ" الروسية العمل في مشروع إنشاء طائرة مقاتلة جديدة محمولة بحرًا من الجيل الخامس.

أفاد مصدر صناعي عسكري في حديثه لـ"سبوتنيك" أن المقاتلة الجديدة المزمع إنشاؤها ستكون طائرة خفية، وأن النماذج التجريبية الأولى منها سترى النور في الأعوام القليلة المقبلة.

ويُتوقع أن تكون طائرة "ميغ" الجديدة بحجم "ميغ-35".

وذكر المصدر أن المشروع يتضمن إمكانية إنشاء طائرة مقاتلة تقلع وتهبط عموديًا.

ويتم في نفس الوقت إنشاء طائرة مسيرة جديدة يزيد وزنها على 10 أطنان كطائرة مرافقة للمقاتلة الجديدة من الجيل الخامس تقوم بتزويدها بالوقود أو تساعدها على توجيه الضربات.

وقد عرضت شركة "ميغ" نموذجا مصغرا من المقاتلة المحمولة بحرا من الجيل الخامس في معرض "ماكس 2021"، وهي بمحركين وذات بصمة رادارية منخفضة. كما عرضت نموذجا مصغرا من الطائرة المسيرة المرافقة لها.

وقد ظهرت في روسيا مقاتلة من الجيل الخامس صنعتها شركة "سوخوي" وأطلق عليها اسم "سو-57".