روسيا تستعد لتدشين أحدث غواصة نووية "كراسنويارسك"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن إنزال الغواصة النووية التسلسلية الثانية التابعة لأحدث مشروع "ياسن-أم" (885أم) "كراسنويارسك" سيتم في 30 تموز/يوليو 2021، من حوض الماء الداخلي في مصنع "سيفماش" في مدينة سيفيرودفينسك (شمال روسيا).

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان قسم المعلومات والاتصالات العامة التابع للوزارة: " سيتم إنزال الغواصة النووية "كراسنويارسك" في 30 تموز/يوليو 2021، من حوض الماء الداخلي في مصنع "سيفماش" في مدينة سيفيرودفينسك (شمال روسيا).

وأشار البيان إلى أن، الحدث سيتم بإشراف القائد العام للبحرية الروسية، نيكولاي إيفمينوف. كما ستحضر الحفل إدارة شركة بناء السفن المتحدة لبناء وإصلاح السفن في روسيا، وممثلو إدارات منطقة أرخانغيلسك، وسيفيرودفينسك وكراسنويارسك، موظفو المؤسسات التعاونية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن أول غواصة نووية لمشروع "885 إم" (ياسين-إم) تم تدشينها بعد بداية الإنتاج المسلسل في مدينة سيفيرودفينسك (مقاطعة أرخانجيلسك) تحت اسم "نوفوسيبيرسك".

وصرح رئيس الشركة المتحدة لبناء السفن "أو.إس.كي"، أليكسي رحمانوف، في وقت سابق، بأن غواصتي "فورونيج" و"فلاديفوستوك" النوويتين متعددتي المهام من مشروع إم 885 (ياسن-إم) وهما غواصتان مزودتان بأسلحة فرط صوتية، سيتم انضمامهما إلى التشكيل القتالي للقوات البحرية الروسية خلال عامي 2028-2027.