خبير عسكري: الغواصات الروسية الجديدة من فئة "ياسن إم" تتميز بإمكانيات قتال كبيرة

تحدث خبير عسكري لـ"سبوتنيك" حول مميزات الغواصة الروسية الجديدة التي تحمل اسم مدينة كراسنويارسك.

وتنتمي غواصة "كراسنويارسك" التي ستنزل إلى الماء في يوم 30 يوليو/تموز 2021، إلى فئة الغواصات الروسية المعروفة باسم "ياسن إم". وقد انضمت أولى غواصات هذه الفئة التي أطلق عليها اسم مدينة قازان إلى الأسطول الروسي في مايو/أيار 2021.

وقال الخبير العسكري كونستانتين سيفكوف عن مميزات غواصات "ياسن إم" إن غواصات هذه الفئة تتميز بتوفر المزيد من تقنيات كتم الصوت التي تجعل الغواصة خفية يصعب اكتشافها بالرادار، وتوفر نظام الإدارة المعلوماتي الجديد الأكثر تطورا ووجود جهاز السمعيات تحت المائية الأكثر تطورا.

وأشار إلى أن كل ذلك يمنح الغواصة إمكانيات كبيرة لمواجهة العدو.

وهناك 5 غواصات أخرى من فئة "ياسن إم" قيد الإنشاء، وأطلقت عليها أسماء مدن أرخانغيلسك وبيرم وأوليانوفسك وفلاديفوستوك وفورونيج. وتعمل غواصات "ياسن إم" بالطاقة النووية.