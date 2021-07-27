لماذا تصنع روسيا طائرة جديدة من قبيل "طائرات يوم القيامة"؟

كشف مصدر في قطاع الإنتاج الحربي لـ"سبوتنيك" أن روسيا باشرت العمل في مشروع إنشاء طائرة جديدة مجهزة لقيادة القوات المسلحة في حال نشوب الحرب النووية.

وقال فيكتور موراخوفسكي عن مقتضيات إنشاء الطائرة الجديدة في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن ظهور وسائل الاتصال وقراءة المعلومات من الجيل الجديد هو الذي اقتضى إنشاء الطائرة الجديدة التي تحتضن مركز القيادة والسيطرة على القوات في حال نشوب الحرب النووية، مشيرا إلى أن الطائرة الجديدة ستحتوي على التقنيات الجديدة التي رأت النور في الفترة الأخيرة".

وستحصل القوات المسلحة الروسية على طائرتين جديدتين من هذا النوع أو 3 طائرات. وستحل الطائرات الجديدة محل الطائرات المتوفرة حاليا من هذا النوع "إيل-80". وسيعادل مدى الطائرة الجديدة "إيل-96-400إم"مثلي مدى طائرة "إيل-80".

ومن المفروض أن تُستخدم هذه الطائرات التي اصطلح الخبراء على تسميتها بـ"طائرات يوم القيامة" لقيادة القوات المسلحة في حال تم تدمير مراكز القيادة على الأرض. ويمكن تزويدها بالوقود في الجو. وستحمل الطائرة الجديدة أجهزة الاتصال اللاسلكي القادرة على نقل أوامر القيادة العليا إلى قوات تبعد عنها بـ6000 كيلومتر.