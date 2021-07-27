مجلة تكشف أسباب تفوق طائرة "تشيك ميت" الروسية

وثمة 5 مزايا بالإضافة إلى بساطة التشغيل، تمنح المقاتلة الروسية الجديدة التي تم تقديمها خلال معرض "ماكس 2021" تفوقًا على نظيراتها الأجنبية، وفقا لـ"ميلتري ووتش".

أولا، ستتسلح مقاتلة "تشيك ميت" بصاروخ "إر-37" وهو أسرع صواريخ جو- جو وأكثرها مدى حيث يبلغ مداه 400 كيلومتر. ولا تملك الولايات المتحدة وحلفاؤها صواريخ بنفس المدى من هذا النوع.

ثانيا، تعتبر المقاتلة الروسية الجديدة من الجيل الخامس طائرة خفية ولها مأخذ الهواء الوحيد تحت رأس الطائرة وهو ما لا يضمن تدفق الهواء إلى محرك الطائرة باستمرار فحسب بل يساعد على حماية مروحتها من أشعة الرادار.

ثالثا، لأن مقاتلة "تشيكمات" طائرة بمحرك واحد فإن صيانتها تتطلب نفقات أقل وهو مفتاح نجاحها في سوق العالم.

رابعا، تستطيع مقاتلة "تشيكمات" التحليق إلى مسافات طويلة بسرعة تفوق سرعة الصوت دون استخدام الحارق اللاحق، وهو ما لا تستطيعه أحدث مقاتلة أمريكية "إف-35". وتتمتع مقاتلة "تشيك ميت" بقدرة غير مسبوقة على المناورة بفضل المحرك المزود بتقنية توجيه الدفع التي لا توجد حاليًا إلا في مقاتلتي "سو-35" و"سو-57" الروسيتين ومقاتلة "جي-10إس" الصينية.

خامسا، تحتاج المقاتلة الروسية الجديدة إلى ممر قصير للإقلاع والهبوط.

ويُتوقع أن تدخل مقاتلة "تشيك ميت" التي يمكن أن يتغير اسمها إلى "سو-75"، الخدمة العسكرية في عام 2026.