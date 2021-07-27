مسؤول روسي: طائرة "أوريون" الروسية مناسبة لدول الشرق الأوسط

أعلن المدير العام لشركة "كرونشتادت"، سيرغي بوغاتيكوف، أن الطائرة المسيرة الروسية الجديدة تتكيف مع الظروف المناخية في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات بوغاتيكوف لوكالة "سبوتنيك" خلال المعرض الجوي الدولي MAKS-2021 حيث قال إن "الطائرة المسيرة الروسية Orion-E الجديدة قادرة على التكيف مع الظروف المناخية في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف المسؤول الروسي قائلا "في إطار العرض الجوي قدمنا ​​الطائرة Orion-E لأول مرة بنسخة مزودة بالتحكم عبر الأقمار الصناعية وهي قادرة على القيام بعمليات استطلاعية وتحمل أسلحة موجهة كذلك ".

وتابع بوغاتيكوف قائلا "تم استخدام الطائرات المسيرة في العالم لفترة طويلة لكننا دخلنا السوق مؤخرا وفقًا لتقديراتنا أظهرت الطائرة فعالية ونتائج جيدة جدًا وهناك اختبارات مستمرة لتطويرها وتعزيزها". مؤكد أن الطائرة المسيرة الروسية الجديدة قادرة على التكيف مع الظروف المناخية في الدول العربية والشرق أوسطية".

أوريون هي طائرة متوسطة الحجم من نوع الطائرات المسيرة ذات مدة طيران طويل. ويبلغ باع جناح طائرة "أوريون" 16 مترا، ويبلغ طولها 8 أمتار. ويمكنها أن تحمل ما يصل وزنه إلى 200 كيلوغرام. ويمكن أن تتراوح سرعتها بين 120 و200 كيلومتر في الساعة. ويمكن لها أن تصعد إلى ارتفاع 7500 متر، وتحلق إلى مسافة 300 كيلومتر. ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية 24 ساعة.

وتتمثل المهمة الرئيسية للطائرة المسيرة في الاستطلاع، والكشف عن الأهداف الأرضية والسطحية وتتبعها، وقياس المسافة بينها وإضاءتها بشعاع الليزر. وتشمل المجموعة الواحدة وحدات من المشغلين، معدات الراديو، والتحكم بالإقلاع والهبوط، وكذلك 4-6 طائرات مسيرة.