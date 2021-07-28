الطيارون الروس سيكونون قادرين على التحكم في "سو-57" بأعينهم

قال نيكيتا دوروفيف، رئيس قسم قمرة القيادة في مكتب تصميم سوخوي، لمجلة "أرسنال أوتشيتستفو"، إن طيار المقاتلة الروسية من الجيل الخامس سو-57 سيكون قادرًا على التحكم في الطائرة بحركات العين في المستقبل.

ووفقًا له، فإن إحدى المجالات الواعدة لتطوير النظام، والتي من خلالها سيتفاعل الطيار مع مقاتله من الجيل الخامس، هي التحكم فيها عن طريق النظر.

وقال: "هذا أمر صعب. الحدقة لدى الشخص تتحرك باستمرار، يقوم بمسح الفضاء. يتم ذلك دون وعي، ونحن أنفسنا لا نلاحظ ذلك. ومع ذلك، هناك بالفعل نماذج أولية لمثل هذا النظام- (شاشات في قمرة القيادة للمقاتلة)".

في الوقت نفسه، أشار دوروفيف إلى أنه النظام يعمل الأن بشكل جيد على الأرض ، و"أثناء التحليق، كل شيء أكثر تعقيدًا".

هناك خيار آخر لتطوير واجهة سو-57 وهو التحكم عن طريق الكلام. قال دوروفيف: "يتم الآن حل المشكلة لتعليم النظام ليس فهم العبارات المكتسبة، ولكن السياق، بحيث لا يضطر الطيار إلى تذكر العبارة التي يجب أن ينطقها بالضبط في الظروف القاسية".

قدم رئيس قسم قمرة القيادة خيارين إضافيين لواجهة الطائرات المقاتلة - شاشات تعمل باللمس، والتي ستتيح إنشاء شاشات متعددة الطبقات، وجعلها تفاعلية وأكثر إفادة، بالإضافة إلى الواقع المعزز.

الواقع المعزز - هو، على سبيل المثال، عندما يكون في ظروف الرؤية السيئة، على نفس المؤشرات (في قمرة القيادة للمقاتلة) أو في تعيين الهدف المثبت على خوذة ونظام العرض، والتضاريس، والأجسام الأرضية الأخرى مرسومة. الطائرات المدنية لديها مثل هذه الأنظمة ".

وأضاف أن هذا قد يكون ضروريًا لتمثيل البيئة المستهدفة أو في ظروف الرؤية السيئة.

وأضاف دوروفيف أن نظام الواقع المعزز سيتم دمجه مع نظام رؤية تقني - كاميرات بصرية، بما في ذلك في نطاق الأشعة تحت الحمراء، الموجودة في أجزاء مختلفة من الطائرة. على سبيل المثال، في ظروف ضبابية فوق الأرض، ستوفر كاميرات الأشعة تحت الحمراء للطيار رؤية أفضل.