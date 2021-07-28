روسيا تكشف عن مكان تصنيع المقاتلة الجديدة من الجيل الخامس

كشف مدير صناعة الطائرات الروسية عن المكان الذي يتم فيه تصنيع مقاتلة "سوخوي" الجديدة من الجيل الخامس "سو-75".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن يوري سلوسار، المدير العام لشركة "أو. أ. كا" التي تدير قطاع صناعة الطائرات في روسيا، قال إن مصنع الطائرات الذي يحمل اسم رائد الفضاء الأول غاغارين ويقع في مدينة كومسومولسك في شرق شطر روسيا الآسيوي سيقوم بتجميع وتصنيع طائرات "سو-75".

وينتج مصنع غاغارين، وهو واحد من المصانع التابعة لشركة "سوخوي"، مقاتلات "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة، ومقاتلات "سو-35إس" من الجيل الـ"4++" حاليًا، وزاره رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، في يوم 28 يوليو/تموز.

وأكد مدير صناعة الطائرات الروسية، لـ"سبوتنيك" أن "تجميع طائرات "تشيك ميت" سيتم هنا".

وتم تقديم المقاتلة الروسية الجديدة من الجيل الخامس بمحرك واحد في معرض "ماكس 2021" باسم "تشيك ميت".

ويتوقع أن توجه روسيا غالبية طائرات "تشيك ميت" للتصدير نحو الخارج إلى الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية وأمريكا اللاتينية. ويُعتقد أن هذه الطائرة التي يقدّر ثمنها بـ25 مليون دولار إلى 30 مليونا ستنافس مقاتلة "رافال" الفرنسية و"غريبين" السويدية و"إف-35" الأمريكية التي يعادل ثمنها مثلي أو ثلاثة أمثال ثمن المقاتلة الروسية الجديدة من الجيل الخامس.

ومن المقرر أن تقوم طائرة "سو-75" بالرحلة الجوية الأولى في عام 2023.