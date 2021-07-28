"غاربون"... إسقاط الطائرات المسيرة المعتدية يدويا

تم في معرض الطيران الدولي "ماكس 2021" عرض سلاح متميز مضاد للطائرات المسيرة دون طيار يعرف باسم "غاربون-3".

ومن أهم مميزات "غاربون-3"، وهو من إنتاج شركة "تكنولوجيا الأتمتة والبرمجة" الروسية، أنه يتيح التعامل مع الطائرات المسيرة المعتدية وإسقاطها يدويًا. ويمكن حمله على الكتف أو وضعه على المنصة الثابتة.

ويقوم "غاربون-3" باكتشاف الطائرات المسيرة المعتدية، ثم يُوقفها من خلال قطع اتصالاتها بمشغّليها على الأرض وسد قنوات التحكم فيها، فتسقط على الأرض. ومن أجل ذلك يجب تصويب "غاربون" نحو الطائرة المسيرة المزمع إسقاطها والضغط على الزناد.

ويكتشف "غاربون" الطائرات المسيرة المعتدية على بعد 2 كيلومتر.

ويحصل "غاربون" على الطاقة اللازمة لتشغيله من البطارية. وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن البطارية التي يتغذى منها "غاربون" يمكن نزعها بسرعة في حال تفريغها لتحل محلها بطارية أخرى ويواصل "غاربون" عمله.

وأقيم معرض "ماكس 2021" في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة الروسية موسكو في الفترة 20 – 25 يوليو/تموز.