خلية الإعلام: تحطم مروحية شمال شرقي العراق

تحطمت مروحية عراقية في محافظة صلاح الدين شمال شرقي العراق، ما أدى إلى مصرع طاقمها المكوّن من خمسة أفراد، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وقتل 5 عسكريين عراقيين، بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد والآخر رائد، إثر سقوط المروحية، خلال قيامها بمهمة قتالية، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية نعت فيه العسكريين.

تنعى قيادة العمليات المشتركة الشهداء الأبطال الخمسة ( العقيد طيار اسامه طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حاتم فرحان... — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) July 29, 2021

وجاء في بيان الخلية: "تنعى قيادة العمليات المشتركة الشهداء الأبطال الخمسة (العقيد طيار أسامه طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حات فرحان...".

نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح) وهم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي ١٧ والذين استشهدوا اثناء سقوطها قرب محيط ناحية امرلي فجر هذا اليوم بالساعة ٢٤٥ خلال تاديتها مهمة قتالية. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) July 29, 2021

وأضاف البيان: "نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح وهم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي-17 والذين استشهدوا اثناء سقوطها قرب محيط ناحية أمرلي فجر هذا اليوم خلال تأديتها مهمة قتالية".