اهتمام دولي بطائرات مسيرة روسية

أبدى ممثلو دول أجنبية ممن زاروا معرض الطيران الدولي "ماكس 2021" الرغبة في اقتناء طائرات "أوريون" المسيّرة الروسية في أسرع وقت.

صرح بذلك مدير عام شركة "كرونشتادت" الروسية المصنعة للطائرات دون طيار، مشيرا إلى أن طائرة "أوريون أ" التي تم عرضها في معرض "ماكس 2021" استحوذت على اهتمام كبير جدا من الوفود الأجنبية.

وذكر جهاز الإعلام التابع لشركة "كرونشتادت"، نقلا عن المدير العام سيرغي بوغاتيكوف، أن ممثلي الدول الكثيرة أبدوا الرغبة في استيراد منتجات شركة "كرونشتادت" في أسرع وقت.

وأوضح مدير عام الشركة أنه بالإضافة إلى طائرات "أوريون"، أعلن الكثيرون نيتهم لاقتناء طائرات "غيليوس" و"غروم".

وكانت طائرة "أوريون أ" التي عرضتها شركة "كرونشتادت" في معرض "ماكس 2021" مزودة بجهاز نقل المعلومات عبر الأقمار الصناعية. وأجرت الشركة مباحثات توريد طائرات "أوريون" مع ممثلي 13 دولة.

وأقيم معرض "ماكس 2021" في ريف موسكو في الفترة 20 – 25 يوليو/تموز.