طائرة "أوريون" الروسية تجري أولى عمليات إطلاق صواريخ "فيخر" المضادة للدبابات

أفاد مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي لوكالة "سبوتنيك"، بأن الطائرة بدون طيار الهجومية "أوريون"، ستجري، في إطار الاختبارات المستمرة لمجمع الأسلحة، أولى عمليات إطلاق صواريخ "فيخر" الموجهة المضادة للدبابات في الخريف.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "يجري العمل حاليًا لنقل صواريخ حديثة مضادة للدبابات من منظومة "فيخر-إم" إلى "أوريون".

وأضاف: "في الخريف، سيتم إطلاق أولى عمليات إطلاق صواريخ "فيخر" من الطائرة بدون طيار على أهداف أرضية تحاكي مركبات العدو المدرعة".

أوريون هي طائرة متوسطة الحجم من نوع الطائرات المسيرة ذات مدة طيران طويل، ويبلغ باع جناح طائرة "أوريون" 16 مترا، ويبلغ طولها 8 أمتار.

ويمكنها أن تحمل ما يصل وزنه إلى 200 كيلوغرام، ويمكن أن تتراوح سرعتها بين 120 و200 كيلومتر في الساعة.

ويمكن لها أن تصعد إلى ارتفاع 7500 متر، وتحلق إلى مسافة 300 كيلومتر. ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية 24 ساعة.